8.6 ملايين مركبة .. فورد الأكثر استدعاء للسيارات في أمريكا للعام الثاني على التوالي

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة أن فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة كانت الأولى في استدعاء السيارات خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي.

واستدعت فورد خلال العام الماضي حوالي 6ر8 ملايين سيارة لإصلاح عيوب فنية في الولايات المتحدة. وفي المركز الثاني جاءت فولكس فاغن الألمانية واستدعت حوالي مليون سيارة.

وأشارت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى تسجيل 390 حملة استدعاء سيارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، منها 65 عملية استدعاء لسيارات فورد.

وتضم قائمة الطرز التي تم استدعاؤها برونكو وإف-150 وموستانغ وماش إي والتي سجلت مشكلات تراوحت بين عيوب في نظام المكابح ومخاطر نشوب النار في السيارات.

ورغم أن فورد حصلت على لقب الشركة الأكثر استدعاء للسيارات خلال العامين الأخيرين فإن الشركة الأكثر استدعاء في الولايات المتحدة بشكل عام هي جنرال موتورز التي أصدرت 671 قرار استدعاء خلال الفترة من 2000 إلى 2022.

وفي الوقت الذي تبدو فيه فورد مدركة جيدا لمخاطر هذه الأنباء على سمعتها، فإنها مازالت تأمل في منافسة شركة تسلا في سوق السيارات الكهربائية.

واعترف جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد بالمشكلة وقال إن الشركة ستعمل على ضمان جودة سياراتها والتأكد من الرقابة من أجل تقليل عمليات استدعاء السيارات في المستقبل.

يذكر أنه في حين تأمل الشركات في جني مليارات الدولارات من خلال تطبيق أي تكنولوجيا جديدة في أسرع وقت ممكن، فإنه من غير المحتمل أن تكون لديها حوافز فعلية للتحلي بالحذر في تطبيق هذه التكنولوجيا.

وفي حين تبذل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية جهدا كبيرا لكي تبقي القطاع تحت الرقابة، فإن وعي العملاء مازال أفضل طريقة لضمان تعلم الشركات من أخطائها.

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