«فولكس فاجن» تتحمل مكافأة سياراتها الكهربائية

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

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تعتزم شركة فولكس فاجن الألمانية تحمل مكافأة شراء سياراتها الكهربائية، وذلك بعد الوقف المفاجئ لصرف هذه المكافأة من جانب الحكومة الألمانية.

وأوضحت فولكس فاجن في مقرها في مدينة فولفسبورج، أنها ستتحمل المكافأة الكاملة لكل السيارات الكهربائية من سلسلة آي دي المؤهلة للدعم والتي تم طلبها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري وسيتم ترخيصها في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

وأضافت فولكس فاجن أنها ستدفع المكافأة التي جرى التعهد بها حتى الآن بقيمة تصل إلى 6750 يورو بالنسبة للسيارات التي سيتم ترخيصها خلال العام الحالي، أما فيما يتعلق بالسيارات التي سيتم ترخيصها حتى نهاية مارس المقبل، فستدفع فولكس فاجن المكافأة التي كان مزمعاً تخفيض قيمتها لتصل إلى 4500 يورو.

بهذا ستتحمل فولكس فاجن نسبة الـ50 % من المكافأة التي كانت تدفعها الحكومة الألمانية إلى جانب نسبة الـ50 % التي تدفعها الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

كان العديد من شركات السيارات أعلنت بالفعل عن اتخاذ إجراء مشابه، حيث أعلنت ستيلانتيس المالكة لماركات بيجو وأوبل وفيات أنها ستتحمل المكافأة بنفسها حتى نهاية فبراير المقبل، وكذلك أعلنت مرسيدس بنز أنها ستقوم بذلك حتى إشعار آخر.

وكانت هيونداي وكوربا الإسبانية المملوكة لفولكس فاجن أعلنتا اعتزامهما تحمل المكافأة المخصصة للسيارات التي تم طلبها بالفعل لمدة محدودة.

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