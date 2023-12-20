شراكة بين مجموعة عبد الواحد الرستماني و«سمارت» لتعزيز تطور التنقل الكهربائي الذكي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني، عن شراكة استراتيجية مع شركة «سمارت» الحديثة في مجال السيارات الكهربائية. وتم الاحتفال بهذه الشراكة خلال مراسم توقيع الاتفاقية أخيراً في دبي.

وأشاد ميشيل عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، بهذه الشراكة كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة في مجال التنقل، وقال: «نشهد اليوم تطورات سريعة وتحولاً كبيراً في مجال التنقل، ونسعى في مجموعة عبد الواحد الرستماني للبقاء في طليعة هذا التحول، حيث نعي تماماً المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا لمواكبة هذه التطورات، ونتطلع إلى مواصلة مساعينا في استشراف مستقبل أكثر ذكاءً تندمج فيه وسائل التنقل الذكية ومفاهيم الاستدامة».

وقالت ماندي جانغ، نائب رئيس قسم المبيعات العالمية والتسويق وخدمات ما بعد البيع للسيارات الذكية لدى شركة «سمارت»: الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز نمونا، ونتطلع إلى رؤية نتائج الشراكة فيما يتعلق بتطور العلامة التجارية «سمارت» عالمياً.

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