«إيهانغ» الصينية عضواً في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي

المصدر: قوانغتشو - البيان

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أعلنت شركة «إيهانغ القابضة»، الرائدة في مجال تقنيات المركبات الجوية ذاتية القيادة، عن توسيع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر الانضمام إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي. كما وقعت الشركة شراكة استراتيجية مع شركة «وينجز للخدمات اللوجستية»، التابعة لشركة تي إتش سي القابضة للتكنولوجيا «THC»، الذراع التكنولوجية لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة.

وتهدف الشراكة طويلة الأمد إلى تطوير خدمات التنقل الذكي للركاب عبر توفير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتعزيز الخدمات اللوجستية الجوية وإدارة المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي - الذي يقع في مدينة مصدر وتتولى إدارته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار – إلى جعل العاصمة الإماراتية مركزاً رئيسياً للمركبات الذكية وذاتية القيادة، حيث يوفر المجمع ضمن إطار تنظيمي داعم، المرافق والخدمات المبتكرة التي تتبني أحدث تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وبموجب الشراكة، ستوفر «إيهانغ» طائراتها الحاصلة على أول شهادة في العالم لطائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية «eVTOL» من إدارة الطيران المدني الصينية في السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعمل «وينجز للخدمات اللوجستية» وشركة «إيهانغ» على تسهيل عملية الاعتماد والعمليات المحلية لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من طراز EH216 في دولة الإمارات، ويشمل ذلك كلاً من الطراز EH216-S، وEH216-L، وEH216-F، والتي تم تصميمها لنقل الركاب، والخدمات اللوجستية الجوية، إلى جانب مكافحة الحرائق.

وتخطط شركة «وينجز للخدمات اللوجستية» لشراء ما يصل إلى 100 طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية من طراز EH216 من شركة «إيهانغ»، والتي من المقرر أن يبدأ تسليمها في الربع الأول من عام 2024.

وبهذه المناسبة، عبر محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة «وينجز للخدمات اللوجستية»، عن سعادته للتعاون مع شركة «إيهانغ» في تأسيس أولى عملياتها الدولية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يؤدي توفير الطيران الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الآلاف من فرص العمل في المنطقة خلال العقد المقبل».

وأضاف الظاهري: «نعبر عن فخرنا بالمشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، ونؤكد سعينا لتطوير تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة لنقل الركاب والتنقل، إلى جانب تعزيز الخدمات اللوجستية وإدارة المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جانبه، قال هوازهي هو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيهانغ»: «يشرفنا الحصول على عضوية مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، وعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة عبر شركة «وينجز للخدمات اللوجستية»، الأمر الذي يتماشى مع أهدافنا لتوسيع عملياتنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أننا أول شركة على مستوى العالم تحصل على شهادة طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية «eVTOL» من إدارة الطيران المدني الصينية، فإننا حريصون على توفير تقنياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نسعى إلى العمل مع «وينجز للخدمات اللوجستية» من أجل تعزيز خدمات التنقل الجوي الآمن والذكي والصديق للبيئة في المنطقة».

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