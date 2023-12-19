«نيو» تتلقى 2.2 مليار دولار من «سي.واي.في.إن»

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

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قالت شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس، إنها وقعت اتفاقاً لتلقي استثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار من شركة «سي.واي.في.إن هولدينجز» للاستثمار ومقرها أبوظبي.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه نيو، لتعزيز الكفاءة في عملياتها بخفض عُشر قوة العمل والتخلي عن مشروعات غير أساسية وسط مواجهة مبيعاتها للمركبات الكهربائية لضغوط في حرب أسعار مع «تسلا». وأضافت نيو على موقعها الإلكتروني: إن الصفقة التي من المتوقع إتمامها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري سترفع حصة «سي.واي.في.إن هولدينجز» فيها إلى 20.1 % من إجمالي الأسهم المصدرة، بعد أن ضخت الشركة استثماراً بمليار دولار في يوليو.

وستحول الصفقة «سي.واي.في.إن هولدينجز» إلى أكبر مساهم منفرد في نيو، لكن يظل للمؤسس والرئيس التنفيذي وليام لي أغلب صلاحيات التصويت.

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