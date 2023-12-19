«نيسان» توسع علاقاتها مع الصين لاستعادة حصتها السوقية

المصدر: (بكين - أ ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل شركة «نيسان موتورز» اليابانية لصناعة السيارات على توسيع علاقاتها البحثية مع إحدى الجامعات الصينية الرائدة ضمن محاولتها وشركات سيارات أجنبية أخرى استعادة حصتها في السوق الصينية الحيوية والمهمة.

وأعلنت «نيسان»، إطلاق بحث مشترك العام المقبل مع جامعة «تسينغهوا» الحكومية للوصول إلى «الجيل زد» - وهم الذين ولدوا بين عامي 1995 و2009 - والمسؤولية الاجتماعية لشركات صناعة السيارات في إعادة تدوير البطاريات ومحطات الشحن والمركبات الكهربائية الأخرى.

تعثرت شركات السيارات الكبرى بسبب طفرة السيارات الكهربائية في الصين، والتي أدت لظهور منافسين صينيين جدد استحوذوا على حصة السوق الداخلية، ويتوسعون الآن إلى دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأسواق خارجية أخرى.

انخفضت مبيعات «نيسان» في الصين بنسبة 34 % في الأشهر الستة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

وقال ماساشي ماتسوياما، رئيس الشركة الاستثمارية الصينية التابعة لـ«نيسان»، خلال مؤتمر صحافي ببكين «أصبحت ظروف السوق في الصين صعبة للغاية».

تخطط «نيسان» لتطوير عشر سيارات أخرى تعمل بالطاقة الجديدة من أجل السوق الصينية، أربع منها تحت علامتها التجارية الخاصة، بحلول عام 2026، وست سيارات أخرى لشركاء صينيين.

وتهدف الشركة إلى إطلاق أول طراز يحمل علامة «نيسان» التجارية في النصف الثاني من العام المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز