«هيونداي» تسجل أعلى مبيعات سنوية في أمريكا

المصدر: سيؤول - د ب أ

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أظهرت بيانات لقطاع السيارات في كوريا الجنوبية أن مبيعات سيارات شركتي هيونداي، أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية وشريكتها كيا في الولايات المتحدة تجاوزت 1.5 مليون وحدة هذا العام، لتعد أعلى مبيعات سنوياً لهيونداي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن هيونداي وكيا باعتا 788 ألفاً و403 و722 ألفاً و176 وحدة على التوالي، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين.

وتعد المبيعات هي الأعلى على أساس سنوي التي يتم تسجيلها منذ أن دخلت هيونداي السوق الأمريكي خلال عام 1986. وكانت أعلى مبيعات سجلتها هيونداي في السابق قد بلغت 1.49 مليون وحدة خلال عام 2021.

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