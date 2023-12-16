«مبادلة» و«هيونداي موتور» يستكشفان الفرص الاستثمارية والتجارية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أبرمت «هيونداي موتور» و«مبادلة للاستثمار» («مبادلة»)، مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز أوجه التعاون في مجال التنقل المستقبلي والتقنيات المتطورة.

تم توقيع المذكرة خلال حفل في أبوظبي بحضور كل من جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة. وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة لتعاون استراتيجي سيعزز مسيرة قطاع التنقل المستقبلي والتقنيات النظيفة.

وستتعاون الشركتان ضمن مشاريع استثمارية مشتركة وستتبادل الخبرات، مع الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية في شركة مبادلة وخبرات «هيونداي موتور» في مجالات مختلفة، تشمل إنتاج الفولاذ الأخضر وإنتاج الألمنيوم الأخضر وإعادة تدويره فضلاً عن تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات.

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