شراكة محورية بين المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي ( بي إم دبليو ) لسباق "دبي 24 ساعة"

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في مجال الرعاية الصحية الإقليمية، عن شراكة محورية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل والمورد الحصري لمجموعة "بي إم دبليو" في دبي، والشارقة والإمارات الشمالية، لسباق دبي 24 ساعة.

وتسهم هذه الشراكة الرائدة في تعزيز معايير الجودة والسلامة والدقة، من خلال التزام المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي بالدقة والابتكار، والاستفادة من نقاط قوتهما.

ويلتزم المستشفى الأمريكي دبي، باعتباره رائداً في مجال الابتكار، بالاستثمار المستمر في أحدث المعدات لتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب استخدامه لأحدث التقنيات، بما في ذلك الروبوتات، مسلطا الضوء على أهمية الشراكة والتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي - بي إم دبليو.

ويفتح الشراكة المحورية بين المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي - بي إم دبليو سبلاً جديدة للتعاون في التقنيات الدقيقة والابتكار في مجال الرعاية الصحية والهندسة.

وسيشارك المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي - بي إم دبليو، بنشاط في الأنشطة الترويجية والتواصل المجتمعي، والمبادرات التعاونية التي تظهر تكامل التقنيات المتطورة في الرعاية الصحية وهندسة السيارات.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "نحن متحمسون لتعاوننا مع المركز الميكانيكي للخليج العربي بي إم دبليو، وهو شهادة على التزامنا بدفع حدود الدقة في الرعاية الصحية إلى أعلى مستوياتها."

وأضاف بشارة: "من خلال توحيد الجهود مع المركز الميكانيكي للخليج العربي بي إم دبليو، نقوم بخلق تآزر من شأنه أن يعيد تعريف معايير التميز في مجال الرعاية الصحية وهندسة السيارات."

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