هيونداي وكيا تتوقعان تصدير مليوني سيارة في العام 2023

المصدر: سول - (د ب أ)

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أظهرت بيانات كورية جنوبية أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشقيقتها، كيا، مليوني وحدة في عام 2023، على خلفية انتعاش السوق بعد جائحة فيروس كورونا.

وقامت هيونداي وكيا بشحن 945 ألفاً و62 وحدة و867 ألفاً و136 وحدة على التوالي من السيارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب نقلاً عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل.

وأظهرت البيانات أن الرقم المجمع يمثل زيادة بنسبة 17.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبالنظر إلى الشحنات الشهرية البالغة 180 ألف وحدة من قبل شركتي صناعة السيارات، يتوقع مسؤولو الصناعة أن تتجاوز مبيعاتهما في الخارج لعام 2023 بأكمله مليوني وحدة لأول مرة منذ عام 2016.

وقال مسؤول في مجموعة هيونداي موتور: «جاءت هذه الزيادة بعد أن قامت المجموعة بتوسيع قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم».

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت 43.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، متجاوزة بالفعل إجمالي الشحنات في العام السابق البالغ 41.5 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر السيارات المباعة 24 ألف دولار، بزيادة 68% عن 14 ألف دولار في عام 2016.

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