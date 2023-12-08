«تسلا» تسلم شاحنتها الكهربائية المنتظرة بأسعار تفوق التوقعات

المصدر: (أوستن - د ب أ)

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بعد 4 سنوات من الكشف عن مشروع تطوير الشاحنة الكهربائية الخفيفة سايبر تراك سلمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أول دفعة من الشاحنة للعملاء.

حيث قام إيلون ماسك رئيس الشركة بتسليم عدد منها لأصحابها شخصياً.

ولكن سعر الشاحنة جاء أعلى كثيراً من كل التوقعات والتقديرات المعلنة في السابق.

فعندما تم الكشف عن الشاحنة الجديدة قبل 4 سنوات على أساس بدء إنتاجها في أواخر 2021 كان السعر المفترض يتراوح بين 40 و70 ألف دولار، لكن مع تسليم الشاحنة أخيراً بلغ سعر أرخص فئة منها 61 ألف دولار، في حين وصل سعر أعلى فئة إلى 100 ألف دولار. ورغم ذلك لم يتضح حتى الآن السعر الذي دفعه المشترون الأوائل للشاحنة باعتبارهم قاموا بحجز تلك الشاحنات قبل وقت طويل.

ومع طرح الشاحنة الخفيفة الكهربائية سايبر تراك تدخل تسلا أحد قطاعات سوق السيارات الأعلى ربحية في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الشاحنات الخفيفة من السيارات الأكثر شعبية فيها. وفي العام الماضي كانت الشاحنة الخفيفة شيفروليه سيلفرادو السيارة الأكثر مبيعاً في السوق الأمريكية.

وفي السنوات السابقة كانت الشاحنة فورد إف بفئاتها المختلفة الأكثر مبيعاً في السوق. وقال ماسك أخيراً إن تسلا تستهدف إنتاج 250 ألف شاحنة سايبر تراك سنوياً، لكنها قد لا تتمكن من تحقيق ذلك قبل 2025.

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