15 نوعاً من سيارات «تويوتا» بانبعاثات صفرية بحلول 2026

المصدر: (طوكيو - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة «تويوتا موتور أوروبا»، إنها تعتزم تقديم نحو 15 مركبة مختلفة ذات انبعاثات صفرية تحمل علامة «تويوتا» التجارية، تتنوع ما بين سيارات ركاب ومركبات تجارية خفيفة، بحلول العام 2026.

وتوقعت شركة «تويوتا موتور أوروبا»، أن تصل مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، إلى أكثر من 250 ألفاً سنوياً بحلول 2026.

وبحلول العام 2026، من المتوقع أن يتجاوز مزيج تويوتا الأوروبي من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 20% من مجمل مبيعاتها.

وكانت شركة صناعة السيارات قدمت في فعالية «كينشيكي 2023» التي نظمتها «تويوتا موتور أوروبا» الأسبوع الماضي، مجموعة من السيارات الكهربائية المستقبلية التي تعمل بالبطاريات من طرازي تويوتا ولكزس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز