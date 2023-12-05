«فاراداي فيوتشر» تزود حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المركبات الكهربائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، و«فاراداي فيوتشر إنتيلجنت إلكتريك»، أن شركة «فاراداي فيوتشر» تستعد لتزويد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات المركبات الكهربائية الذكية المتطورة، ضمن مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في إمارة أبوظبي. وكانت «فاراداي فيوتشر» قد أطلقت نسختها المحدودة من السيارات الكهربائية من طراز FF 91 2.0 aiFalcon في الشرق الأوسط، لتصبح من بين مجموعة متنامية من الشركات التي تتطلع إلى ترسيخ حضورها ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «فاراداي فيوتشر» بإنشاء مقرها الإقليمي ومرافق حديثة للتصنيع والبحوث والتطوير، تركز على الجيل الجديد من المركبات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، إضافة إلى استكشاف فرص تمويل تطبيقات المركبات الكهربائية الذكية في دولة الإمارات.

كما سيتعاون الجانبان على تطوير أطر تنظيمية تسهم في تحسين تصنيع حلول وتطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يتمتع مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بمكانة رائدة على صعيد الابتكار في قطاع النقل الجوي والبري والبحري، ويستقطب أفضل الشركات الطموحة القادرة على رسم ملامح جديدة لمستقبل النقل المستدام، وستسهم أنشطة فاراداي فيوتشر في تعزيز أداء قطاع المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى توفير خبرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتنقل الذكي المشترك».

وقال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة فاراداي فيوتشر: «سيساهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم جهود مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، وفي تعزيز توظيف تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة في دولة الإمارات، ما سيوفر فرص نمو كبيرة لأعمالنا، أعلنا مؤخراً عن خطط لدخول سوق دولة الإمارات في العام 2024 مع إطلاق طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon من سياراتنا الكهربائية، ويمثل تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار خطوة مهمة تجاه تحقيق هذا الهدف، كما تعكس في الوقت ذاته نجاح الاستراتيجية العالمية للشركة والمكانة المتميزة لما تقدمه من تقنيات ومنتجات، لاسيما مع ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة كواحدة من أفضل الأسواق عالمياً لقطاع صناعة السيارات الفاخرة».

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