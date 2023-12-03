النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تطلق باقة للسيارات المستعملة والقديمة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية، باقة من الخدمات المالية التأمينية، في إطار مساعيها الدؤوبة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أعمالها، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية المبتكرة لمتعامليها. تعكس المنتجات الجديدة، تفاني الشركة في تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، من خلال توفير أفضل الحلول التأمينية، بهدف الارتقاء بمستوى حماية المركبة لمستويات غير مسبوقة، تتضمن خدمات تأمينية، تشمل السيارات القديمة والمستعملة.

يُشار إلى أن الباقات الجديدة جرى تطويرها بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة، على أن تُدار من قبل «ويبوينت سيسمتز»، وتقدم مجموعة شاملة من المزايا للتنقل على الطرق المفتوحة، مع توفير حماية للأصول القيّمة من مختلف الأوجه. وتتضمن كذلك باقة صُممت خصيصاً للسيارات الجديدة والمستعملة والقديمة التي يبيعها الوكلاء، يساعد هذا الحل على حماية المركبة في حالة الخسارة الكلية، عن طريق سد الفجوة بين المستحقات التأمينية والفاتورة الأصلية أو القيمة المؤمن عليها.

وأعرب ديان في آي بي إي الرئيس التنفيذي لشركة «ويبوينت سيستمز»، عن اعتزازه بالشراكة مع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية، قائلاً: «نحن في «ويبوينت سيستمز» ملتزمون بحماية السيارات، من خلال شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة للسيارات في منطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في تعاوننا الوثيق مع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية، والنابودة للسيارات، بهدف توفير باقات نوعية لخدمات التأمين، تضمن للعملاء راحة البال وحماية مركباتهم».

فيما قال كارل ماثيو نائب رئيس قيم «أفينيتي موتور»، المعني بتوفير حلول تأمينية لعلامات السيارات الفاخرة لدى النابودة لخدمات الوساطة التأمينية: «يسعدنا تقديم منتجات التأمين الجديدة، وهي تتويج لتفانينا في خدمة عملائنا، وتوفير أفضل مستويات الحماية التأمينية. وأود التنويه إلى أننا نقدم لمتعاملينا، سواء مستخدمي النقل اليومي، أو عشاق الرحلات، خلال عطلات نهاية الأسبوع، تغطية تأمينية متميزة، حيث إننا نُدرك تماماً أن احتياجات كل واحد منهم التأمينية مختلفة».

توفر وثائق التأمين من النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تغطية شاملة، وذلك لحماية الممتلكات والأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز