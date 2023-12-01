«فاراداي فيوتشر» الأمريكية للمركبات الكهربائية تدخل أسواق المنطقة من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «فاراداي فيوتشر إنتيليجنت إليكتريك»، وهي شركة عالمية تعمل في الأنظمة البيئية للتنقل الكهربائي الذكي المشترك ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، دخولها سوق الشرق الأوسط في مؤتمر عقد أخيراً في أبوظبي، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجي مع مجموعة «ماستر» الاستثمارية وشركة سراج القابضة، وإطلاق العلامة التجارية «إف إف». كما تخطط الشركة لإطلاق طراز محدود الإصدار، (FF 91 2.0 Futurist aiFalcon)، وهو طراز مصمم خصيصاً لسوق الشرق الأوسط، وتستهدف التسليم عام 2024.

وقال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي لـ«إف إف»: «سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي، الذي سيفتح الباب أمام توسعنا العالمي في سوق الشرق الأوسط، نواصل إحراز تقدم هائل في عملياتنا. وتؤكد الخبرة الجماعية للفريق وشغفه استعدادنا لدخول أسواق مثل الشرق الأوسط، لقد استثمرنا 3 مليارات دولار في الشركة، ولدينا 660 براءة اختراع تم تقديمها أو إصدارها. لدينا سيارة اجتازت جميع المتطلبات التنظيمية. نحن نعمل على بناء العلامة التجارية والتأثير من خلال الإنشاء المشترك، وتحسين المنتج (أسبوعياً) من خلال جهود الإنشاء المشترك». «في عام 2018 كشفت FF النقاب عن أول سيارة FF 91 لمرحلة ما قبل الإنتاج. وفي عام 2019، واصلنا بناء مركبات جاما إضافية.

كما أسسنا العلامة FF global Partners، وهي شراكة بين الإدارة العليا. في عام 2020، ضرب فيروس كورونا، لكننا واصلنا العمل، وعندها أيضاً بدأنا طريقنا لنصبح شركة مدرجة في البورصة. يوليو 2021 – أصبحت فاراداي فيوتشر شركة مدرجة في البورصة. في عام 2022، كشفنا النقاب عن أول سيارة مخصصة للإنتاج من FF 91 2.0 Futurist Alliance».

منتج مبتكر

وحول الدخول إلى الشرق الأوسط أضاف: «تعد FF 91 2.0 Futurist Alliance تتويجاً لتسع سنوات من العمل الشاق والتفاني من قبل الفريق وما يقرب من 3 مليارات دولار تم استثمارها في بناء هذا المنتج المبتكر، وبعد أن عملنا في أسواق أمريكا الشمالية والصين لسنوات عدة، وبعد إنتاج FF 91 في منشأة التصنيع الخاصة بنا في وسط كاليفورنيا، كما نقوم بتسليم السيارة منذ بضعة أشهر. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع علامتنا التجارية إلى أسواق مهمة أخرى مثل الشرق الأوسط. يقدم سوق الشرق الأوسط فرصاً مثيرة للسيارات الذكية والمستقلة، وهو يتماشى بشكل جيد مع تكنولوجيا منتجات «إف إف» ووضع العلامة التجارية. ونحن نتطلع إلى إجراء العديد من الفعاليات والتعاون المستقبلي في الشرق الأوسط».

وحول الطراز الجديد الذي يدخل حالياً منطقة الشرق الأوسط من الإمارات تحدث ماتياس أديت قائلاً: «عندما بدأنا تصميم FF 91، تصورنا إبداعنا لمركبة من الجيل التالي تجسد روح نوع جديد. لقد كان تحول صناعة السيارات الكهربائية إلى التصميم الذي يركز على المستخدم أمراً صعباً بالفعل، وقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك. وهو مشاركة أفكار مع مستخدمينا، والاستماع إلى أفكارهم وتنفيذها».

اتفاقيات

وبالتزامن مع دخولها المقرر إلى سوق الشرق الأوسط وقعت «فاراداي فيوتشر» اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماستر» الاستثمارية، ومحمد روسان فيروز الرئيس التنفيذي لشركة سراج القابضة ذات المسؤولية المحدودة.

وبموجب الاتفاقية سينضم الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي ورئيس مجلس إدارة شركة سراج القابضة أحمد خلف أحمد خلف العتيبة إلى المجلس الاستشاري العالمي لـ «إف إف»، فضلاً عن توليهما منصب مديري مجلس إدارة شركة «إف إف» الشرق الأوسط. وسيدعمان العمليات التجارية لها في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير الأعمال، والمبيعات، والتسويق، والتمويل الاستراتيجي، والشراكات، وغيرها.

وتمثل الشراكة مع «إف إف» خطوة كبيرة نحو تطوير التنقل المستدام وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. ونطمح معاً إلى قيادة التنمية الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز دور الإمارات الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل أنظف وقائم على التكنولوجيا»

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