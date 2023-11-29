إطلاق الطراز الأحدث من «أودي آر إس كيو 8» في أسواق الإمارات

المصدر: ​دبي - البيان

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شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الأحدث «أودي آر إس كيو 8» والتي تأتي مزودة بمحرك V8 TFSI سعة 4.0 لتر وااذي يتمتع بقوة كبيرة تبلغ 600 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 800 نيوتن لكل متر، وذلك بالإقتران مع نظام دفع رباعي دائم quattro وعلبة تروس tiptronic من ثماني نسب، ديناميكية خالصة.

وتأتي السيارة بنظام متطور للدفع الرباعي مما يمنحها ديناميكية وثباتاً أثناء القيادة، فضلًا عن تزويدها بنظام التعليق الهوائي القابل للتكيف ونظام التوجيه الرباعي، مما يعزز ثبات واستقرار السيارة. وإذا أراد سائق السيارة المزيد من الديناميكية وقوة الأداء، فيمكنه إضافة نظام التثبيت الكهروميكانيكي (وهو اختياري) وزيادة سرعة السيارة من 250 كيلومتراً في الساعة، إلى 305 كيلومتراً في ساعة (عند الطلب).

وتنعكس الشخصية الرياضية للسيارة بشكل واضح في اللمسات الحصرية التي تشتهر بها فئة (RS)، مثل الخلفية الجريئة التي تتميز بعاكس الهواء الأسود اللامع، وأنابيب العادم بيضاوية الشكل، والجناح الخلفي المعلق في نهاية سقف السيارة.

وتتجلى قوة التصميم في سقف السيارة المائل بشدة نحو الخلفية، وأقواس الإطارات العريضة، والحواف الأنيقة التي تتميز بها فئة (RS).

كما تأتي مقدمة السيارة بشكل أكثر قوة وديناميكية، وهو ما يظهر بشكل واضح في تصميم المصدات، والشبكة الأمامية القوية بشكل خلية النحل، وإطارها الأحادي الأسود اللامع، وفتحات التهوية الواسعة، وغيرها من عناصر التصميم التي تمنح السيارة مظهرًا أكثر قوة وجرأة وتألقاً.

وبالإضافة لقوة الأداء ، تتمتع سيارة «أودي آر إس كيو 8» أيضًا بالكثير من الخصائص العملية التي تناسب كافة احتياجات الحياة اليومية. على سبيل المثال، عند ثني المقاعد الخلفية، يمكن زيادة سعة التخزين بحقيبة السيارة إلى 1755 لتراً، حيث يمكن تحريك صف المقاعد الخلفية، المكون من 3 مقاعد، إلى الخلف والأمام بكل سهولة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسائق والركاب.

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