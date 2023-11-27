«هوندا» تستدعي 300 ألف سيارة

المصدر: نيويورك - وكالات

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استدعت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات أكثر من 300 ألف سيارة من طرازي أكورد وإتش أر- في (2023 - 2024) بسبب عيب في أحزمة الأمان، وبحسب إشعار قدمته الشركة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضي فإن بعض أحزمة الأمان الأمامية تفقد مسامير الشدادات المسبقة.

وأشارت هوندا في الإشعار الذي قدمته إلى أن العيب في أحزمة الأمان بالسيارة يزيد خطر الإصابة في حالة حدوث تصادم وخاصةً أن الشداد المسبق هو الجزء المسؤول في حزام الأمان الذي يشد الراكب في مكانه عند وقوع حادث.

ووفقاً لإدارة لسلامة المرور فإن ارتداء حزام الأمان في سيارة الركاب يقلل احتمال الوفاة 45 % إضافةً إلى أنه يقلل خطر الإصابة المتوسطة أو الحرجة بنحو 50 %.

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