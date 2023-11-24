جايكو تعيد تعريف القيادة في الطرق الوعرة مع إمكانيات قيادة ذكية استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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في مؤتمر تعاون نظام المستخدم الذي اختتم بنجاح في منتصف أكتوبر، ركزت جايكو على تعزيز قيمة المستخدم، وكسر حدود عادات القيادة على الطرق الوعرة في المدن، وتطوير نظام القيادة الوعرة باستمرار. كشفت جايكو خلال الحدث عن مركباتها المعدلة رسميا، التي جمعت بين ثقافة القيادة الوعرة والروح الابتكارية. في هذا الحدث، تمت دعوة أكثر من 10 وسائل إعلام ومستهلكين من الإمارات إلى المشاركة في اختبار قيادة جايكو J7 وجايكو J8، التي حظيت بإعجاب وانطباع مناسبين وغير محدودين بين المستخدمين.

تجاوز الحدود، تطوير نظام متنوع للقيادة الوعرة

الشباب الجديد يسعى باستمرار إلى اختراق قيود الحياة اليومية، بحثًا عن تجارب سفر أكثر رفاهية وجودة. لم تعد القيادة الوعرة تقتصر على التضاريس الوعرة فقط؛ بل تحولت إلى رمز ثقافي ونمط حياة. كما أكد شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة جايكو، خلال المؤتمر، "نحن نهدف إلى التواصل مع المستخدمين ابتداءً من السيارات، ولكن ليس مقتصرًا عليهم. إنه أكثر عن التعامل مع الحياة دوائر المعارف الشخصية والترفيهية."

كعلامة تقودها المستخدمين، لا تركز جايكو فقط على إنشاء تجربة قيادة مطلقة ولكنها تتطلع أيضًا إلى السير جنبًا إلى جنب والتعاون مع الشباب من خلال نظام للمستخدم أكثر شمولاً. على سبيل المثال، في المؤتمر، قامت جايكو بإنشاء منطقة عرض خارجية كبيرة تجمع بين السيارات وأسلوب الحياة، حيث عرضت خيامًا وسترات مانعة للرياح وحقائب جولف ومنتجات طرفية أخرى فارهة. يتناسب هذه النهج مع منتجات أفضل وأفكار إبداعية، ويتماشى مع حياة جميلة.

في المستقبل، ستواصل جايكو توسيع نقاط تواصل العلامة التجارية، واستكشاف منتجات جديدة، واستكشاف مشاهد جديدة، والتعاون في ابتكار نظام أساسي مع المستخدمين، لتعزيز نمط حياة مليء بالذوق والأناقة.



تجاوز التقاليد، ووضع معايير جديدة للقيادة الوعرة في المدن

إذا كان النظام يمثل رابطًا عاطفيًا عميقًا بين العلامة التجارية والمستخدمين، فإن المنتج يعد أفضل وسيلة لاستشعار المستخدمين وفهمهم للعلامة التجارية، والذي يشكل نواة المنافسة في مجال السيارات.

تستعين جايكو، باستفادتها من التطور التكنولوجي المتقدم لمجموعتها الأم، بتجاوز المعايير التقليدية ووضع قمة للابتكار في تكنولوجيا القيادة الوعرة في المدن. يوفر نظام جايكو الفريد المعروف باسم ARDIS (نظام الذكاء على جميع التضاريس) إمكانات قيادة استثنائية، بما في ذلك سبع وضعيات قيادة مثل الرمال والثلج والوحل والطرق الوعرة، مما يمكن السائقين حتى المبتدئين من الاستمتاع بالقيادة الوعرة.

خلال مؤتمر تعاون النظام البيئي للمستخدم، قدمت جايكو أحدث تكنولوجيا هجينة من الجيل الثالث (PHEV)، الذي يدفع الابتكار في المنتجات الصديقة للبيئة. بفضل تجميع القيادة الوعرة مع التكنولوجيا الخضراء، تعيد جايكو تشكيل مناظر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم للمستخدمين خيارات تنقل بإنبعاثات كربون منخفضة في جميع الخيارات بكفاءة عالية وأداء جيد.

هذه التكنولوجيا، عند تطبيقها على منتجات جايكو، تمثل قدرات قوية، مما يفسر الاهتمام العالمي الذي تجلبه النماذج المشهورة لديها، J7 وJ8. في عام 2024، ستطلق أمودا وجايكو OMODA C5، OMOAD E5، JAECOO J7 و JAECOO J8 والمزيد من النماذج في الإمارات. ما المفاجئات التي سوف يكشفون عنها؟ دعونا ننتظر ونرى.

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