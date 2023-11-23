شركة الهواتف الذكية الصينية شياومي تعتزم إنتاج سيارات كهربائية

المصدر: د ب ا

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تستعد المنافسة القوية في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم لتلقي دفعة جديدة مع تقدم شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شياومي طلبا للحصول على تصريح لإطلاق سيارة كهربائية.

تم الكشف عن هذه الخطوة على موقع حكومي صيني في منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى مواصفات السيارات الجديدة التي ستوافق عليها السلطات المحلية قبل طرحها للبيع.

وأظهرت الصور التي نشرها موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية السيارة إس.يو7 المنتظرة من شياومي حيث تحتوي على 4 أبواب مع تشابه كبير مع السيارة بورشه تايكان. كما عرضت الصور تصميم هيكل السيارة وتفاصيل العجلات.

وبحسب وسائل إعلام صينية متخصصة في موضوعات السيارات، من المنتظر بدء إنتاج السيارة إس.يو7 ذات الأربعة أبواب وخمسة مقاعد على نطاق تجاري خلال الشهر المقبل وبدء تسليهما للعملاء في فبراير المقبل.

وذكرت تقارير أن شياومي وقعت عقدا لتصنيع سيارتها الكهربائية في مصانع شركة بيجين أوتوموتيف إنداستري هولدنج كومباني (بايك). ويبلغ طول السيارة حوالي 5 أمتار وسيتم طرحها في فئتين الأولى مزودة بتقنية الاستشعار عن بعد (ليدار) والثانية بدونها بحسب موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

ومن المنتظر أن يتم تزويد السيارة إما بمحرك بقدرة 220 كيلووات مع نظام جر خلفي، أو بمحرك مزدوج بقدرة 495 كيلووات.

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