"جيبي" الهوية الجديدة لـ "السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري".

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري – الرائدة في توفير منتجات التمويل التأجيري للسيارات، والعديد من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والأعمال - عن إطلاق هويتها الجديدة ، وتبدأ بالمعرفة والشفافية والحلول الرقمية التي توفرها "جيبي " J-B والتي تمتاز بالمرونة، لتساهم في تعزيز قيمة العلامة و تقديم حلولًا مالية برؤية رقمية معاصرة، تنافس بها السوق السعودي، انطلاقا من دورها الرائد ومسؤوليتها الداعمة لنمو الاقتصاد السعودي وتطبيق أعلى معايير الجودة في الحلول المقدمة للعملاء وسهولة التعامل معها، والتوسع في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة لأفراد المجتمع، التي تُسهّل حياة العملاء وتُبسّط عليهم التخطيط المالي وتصلُ لجيوبهم بأسرع وقتٍ.

وأعلن السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري: أنه بإطلاق الهوية الجديدة" جيبي J-B" يتجاوز تقديم الحلول التمويلية لقطاع السيارات، إلى تقديم حلولاً تمويلية متكاملة ومتنوعة بقيادة شابة طموحة ومتفائلة كمستشارين ماليين يصممون خيارات مالية ذكية تتمحور حول الاهتمام بالإنسان وفهمه وتمكينه ليصل الى رخائه المالي بغاية السرعة والسهولة.

وفي تصريحٍ بهذه المناسبة أكَّد السيد محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة "جيبي “J-B : أنَّ استراتيجيتنا تهدف للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، وتوفير التمويل المالي بشكلٍ معاصر يساهم في تبسيط إجراءات التمويل المعقدة باستخدام عمليات سهلة ومبسطة تعزز الرخاء المالي في المجتمع من خلال تقديم حلولٍ تمويليةٍ سريعة وحصرية، وبناء شراكاتٍ قوية مع عملائنا تمكنهم من الوصول إلى آفاق جديدة.

وأشاد آل الشيخ بفريق العمل الذي يضمُ العديد من الكوادر السعودية الشابة من بنات وأبناء الوطن، والتي ساهمت بما تمتلكه من خبرة في نجاح" جيبي” J-B"، مؤكداً أنَّ المستقبل يحمل المزيد من التحديات والفرص، ولكننا واثقين من قدرتنا على صنع مستقبل طموح يركز على الموثوقية، والسهولة، والتقدّم، وتبسيط عملية التمويل والتأكُد من امتلاك الجميع فهمًا واضحًا لخياراتهم المالية وتأثيرها على حياتهم.

ومن جانبه أشار السيد مشهور المسعودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: إلى أنَّ قيم “جيبي J-B “الأساسية هي: "البساطة" حيثُ نبسط المعلومة المالية وبدون تعقيد، و"الموثوقية" من خلال الوضوح في جميع التعاملات، أما القيمة الثالثة فهي:" فخورين"، أن "جيبي " J-B هي نتاج قياديات وفريق عمل سعودي طموح ومؤمن برؤية وطنه.

وأضاف المسعودي: نحن نحرص على أن تعكس الهوية الجديدة لـ "جيبي " J-B استراتيجية جديدة لتوفير أفضل التقنيات المالية لإنسانٍ مبتكرٍ وطموحٍ، تماشيًا مع ما تشهده مختلف القطاعات السعودية وخاصةً القطاع المالي من تطور وازدهار، بقيادة البنك المركزي السعودي في المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وفي ختام تصريحه قال السيد المسعودي: منذ الانطلاقة الأولى للسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري قبل أكثر من 10 سنواتٍ ونحن نواكبُ ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور تكنولوجي مستخدمين أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، ونحرص على ابتكار الحلول الرقميّة الرائدة في القطاع المالي، وبإطلاق الهوية الجديدة "جيبي " J-B سنُساهم في تعزيز قيمة العلامة كشركةٍ تمويلية رائدة تُقدم حلولًا مالية برؤية رقمية معاصرة تُساهم في دعم نمو ودعم الاقتصاد السعودي.

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