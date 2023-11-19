ماكلارين تكشف عن 750 S وتحتفي بـ«التاج الثلاثي»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ماكلارين أوتوموتيف تصميم شعارها الأكثر طموحاً ودقة على الإطلاق والمتمثل بشعار 3 - 7 - 59 المذهل. وقد نفّذه فنيون خبراء في مجال الطلاء ضمن قسم العمليات الخاصة في ماكلارين، على سيارة ماكلارين 750 S خارقة كشف عنها لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين في الفورمولا 1، وباتو أووارد، سائق ماكلارين إندي كار، وديريك بيل، سائق فريق ماكلارين السابق في الفورمولا 1 والذي شارك مرتين في سباق لومان 24 ساعة بسيارة ماكلارين F1 GTR.

وتم الكشف عن شعار 3 - 7 - 59 في فعالية رياضة السيارات الفاخرة، فيلوسيتي إنترناشونال، التي أقيمت في مضمار سباق سونوما في الولايات المتحدة، ويعدّ تكريماً لافتاً لنجاح ماكلارين بحيازة لقب «التاج الثلاثي» بالفوز في سباق إنديانابوليس 500، وسباق جائزة موناكو الكبرى، وسباق لومان 24 ساعة. ويتزامن الكشف عن الشعار مع احتفالات ماكلارين طيلة العام بالذكرى الستين على تأسيسها في سنة 1963.

وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: «مع احتفالنا بالذكرى الستين لتأسيس ماكلارين، نسترجع تراثنا الغني القائم على تجاوز حدود المألوف، سواء كان ذلك عبر رياضة السيارات أو التميز في مجال السيارات الفائقة والخارقة كما جرى. لقد استوحي شعار 3 - 7 - 59 من هذين المجالين، وهو يختصر قوة الأداء الفائق الذي يحتفي بنجاحنا في إحراز لقب التاج الثلاثي. ويعدّ هذا المشروع الذي قدمه قسم العمليات الخاصة في ماكلارين الأكثر تحدياً على الإطلاق، وهو يبرز خبرة ماكلارين الرائدة في مجال الطلاء الذي نُفّذ على سيارة خارقة ترتقي بمعايير هذه الفئة من المركبات».

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