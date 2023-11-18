جون كيلي الرئيس الإقليمي للشركة: "رولز-رويس" تسجل مبيعات قياسية خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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قال جون كيلي ، الرئيس الإقليمي لشركة رولز-رويس أن الشركة ستسجل مبيعات قياسية خلال 2023 ، مشيراً الى أن العام الجاري كان واحدًا من أقوى الأعوام التي شهدناها، إن سوق طائرات الهيكل العريض مزدهر للغاية وقد شهدنا قدرًا هائلاً من نشاط المبيعات.

وأكد كيلي أن محرك ترينت إكس دبليو بي يعد محرك الطيران الأكثر كفاءة في العالم في الخدمة وهو يدعم شركات الطيران في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وعن طائرات إيرباص أيه350 ومحركات رولز-رويس ترينت إكس دبليو بي قال كيلي أكدنا مراراً أن هذه المحركات مزيج ناجح وقد اختار أكثر من 56 عميلاً طلب تشغيل الطائرة التي أصبحت معيارًا قياسياً لصناعتنا فيما يتعلق بالكفاءة والموثوقية.

ويعد محرك أيه350-900 إكس دبليو بي-84 أفضل محرك متوفر عندما تنظر إلى الكفاءة والمتانة والموثوقية. وهو دليل على أننا نواصل تصميم وتطوير أفضل المحركات على مستوى الصناعة. وقد صرّحت أيرباص بذلك أيضاً.

ويعد محرك ترينت إكس دبليو بي-97 المحرك الوحيد عالي الدفع من الجيل الجديد في الخدمة، وقد أثبت موثوقيته ومتانته على مدار 5 سنوات من الخدمة وأكثر من 2 مليون ساعة طيران للمحرك - ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 5 ملايين ساعة بحلول عام 2025.

ولدينا دفتر طلبات قوي مع شركات طيران مثل إيفا، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الهولندية (كيه إل إم)، والخطوط الجوية الهندية، حيث اختارت جميعها مزيجًا من محركات ترينت إكس دبليو بي-84 وترينت إكس دبليو بي-97 - لذلك نحن واثقون من أن هذا المنتج يتمتع بآفاق جيدة للمستقبل. كما تم اختيار المحرك مؤخرًا لتشغيل مشروع كانتاس صن رايز (سيدني إلى لندن/نيويورك) - وهي ثاني أطول رحلة طيران مجدولة في العالم.

كما أننا نواصل أيضًا تحسين محركاتنا والاستثمار فيها طوال عمرها الافتراضي، ولا يعد محرك إكس دبليو بي-97 الموجود على طائرة ايه350-1000 استثناءً. فهو محرك جيد وسنستمر في ضمان تحسينه بينما نتطلع إلى إمكانية دمج بعض التقنيات الجديدة من برنامج ألترافان التجريبي.

مبيعات 2023

وقال كيلي لقد كان العام الجاري واحدًا من أقوى الأعوام التي شهدناها، إن سوق طائرات الهيكل العريض مزدهر للغاية وقد شهدنا قدرًا هائلاً من نشاط المبيعات.

وأضاف ، تشمل أبرز الطلبيات شركة أفولون لشراء 40 محركاً من طراز ترينت 7000، والخطوط الجوية الفلبينية لشراء 18 محرك ترينت إكس دبليو بي-97 والخطوط الجوية الهندية لشراء 68 محركًا من طراز ترينت إكس دبليو بي-97 و12 محركاً من طراز ترينت إكس دبليو بي-84.

وعن كيفية إدارة رولز-رويس للمشكلات التي تعرضت لها الشركات المصنعة للطائرات بسبب مشكلات متانة المحرك، وتوافر سعة الصيانة والإصلاح والعمرة وقطع الغيار قال : كانت هذه مشكلات صعبة في جميع قطاعات الصناعة ونعمل باستمرار على معالجتها. وكجزء من التزامنا بالتحسين المستمر لأداء محركاتنا، فقد استثمرنا بكثافة في التكنولوجيا الجديدة لمحركات ترينت 1000 تي إي إن وترينت 7000 التي تعمل على تشغيل طائرات بوينغ 787 دريملاينر وإيرباص أيه330نيو على التوالي.

وتابع: لقد طرحنا مؤخرًا حزمة جديدة لتعزيز المتانة لمحركات ترينت 7000، والتي تتضمن شفرة توربينية عالية الضغط مُعاد تصميمها (HPTB)، مما يعمل على تحسين المتانة وبالتالي مضاعفة الوقت الذي يقضيه المحرك على الجناح (من دون الاضطرار لفكه).

وأكد كيلي : اعتماد حزمة تحسين المتانة لمحركات ترينت 7000 في أغسطس 2022 وهي الآن معيار الإنتاج القياسي، وقد كانت الخطوط الجوية الكويتية أول عميل يقوم بتشغيل المعيار الجديد لمحركات ترينت 7000. كما سيستفيد العملاء الذين يمتلكون محركات تسبق تقديم حزمة تعزيز المتانة، حيث سيتم تركيب الحزمة عند أول عملية تجديد كاملة مجدولة لمحركهم بموجب برنامج العناية الشاملة توتال كير.

وقال كيلي : يمتلك أكثر من 20% من الأسطول الآن الحزمة الجديدة، ومعظمها من عمليات تسليم جديدة ولكننا بدأنا مؤخرًا ترقية المحركات القديمة التي بدأت الآن في إجراء أول تجديدات كاملة لها.

وأوضح كيلي أن الحزمة الجديدة ستكون متاحة أيضًا على محركات ترينت 1000 تي إي إن اعتبارًا من عام 2025 ، مشيرا غلى العمل بشكل وثيق مع بوينغ للحصول على شهادة اعتماد على مستوى الطائرات من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الأمريكية - كجزء من هذا العمل. ولقد بدأت بالفعل اختبارات الطيران للشفرة الجديدة.

وفيما يتعلق بالصيانة والإصلاح والعمرة، قال كيلي : لدينا شبكة العناية بترينت (Trent Care Network) المتطورة، والمكونة من مزيج من المواقع المملوكة بالكامل والمشاريع المشتركة ومراكز الصيانة المعتمدة وورشات الصيانة المملوكة من قبل العملاء، ومع نمو أسطولنا، فإننا نعلم أن عدد زيارات ورشات الصيانة سوف تزداد أيضًا . نحن نواصل النظر في كيفية تطوير تلك الشبكة.

واضاف، مستمرون في تحسين أداء محركاتنا الموجودة في الخدمة حالياً، كما ترون مع التحسينات في محركي ترينت 7000 وترينت 1000.

وبالانتقال إلى وقود الطيران المستدام، أعلنا في معرض دبي للطيران 2023 استكمال برنامج توافق محركات طائراتنا المدنية قيد الإنتاج مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100%.

وهذا يفي بالالتزام الذي قامت الشركة بالتعهد به في عام 2021 لإثبات عدم وجود عوائق تقنية أمام استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في المحركات.

لقد أصبحنا أول شركة مصنعة للمحركات النفاثة تؤكد علناً أن جميع محركاتها قيد الإنتاج للطائرات طويلة المدى وطائرات رجال الأعمال متوافقة مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100%، وهذا إنجاز مهم لكل من رولز رويس وصناعة الطيران ككل.

بالإضافة إلى ذلك، نحن فخورون بتشغيل أول رحلة طيران عبر المحيط الأطلسي باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% لاحقاً هذا الشهر عندما ستقوم طائرة بوينغ 787 تابعة لفيرجن أتلانتيك برحلة طيران بمحرك ترينت 1000 من لندن إلى نيويورك.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الجديدة، إذا تحولنا للحديث عن الهيدروجين، فقد قطعنا بعض الخطوات الهائلة للأمام من خلال شراكتنا مع إيزي جيت.

إن الطموح العام الذي نتشاركه هو أن نكون في طليعة تطوير تكنولوجيا محركات احتراق الهيدروجين القادرة على تشغيل مجموعة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات ذات الهياكل الضيقة، اعتبارًا من منتصف ثلاثينيات القرن الحالي فصاعدًا.

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