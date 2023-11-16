مجموعة الفطيم للسيارات تطلق منظومة شاملة للنقل الكهربائي وخدماته

ت + ت - الحجم الطبيعي

في عصرٍ تتسارع فيه موجة التطور والتكنولوجيا والثورات الرقمية والإلكترونية، والتوجه نحو زمن أكثر استدامة، أطلقت مجموعة الفطيم للسيارات أول شركة من نوعها للنقل الكهربائي لتعيد رسم ملامح قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات كاملة. وهذه الخطة توسّعت لتطال كافة الخدمات المرتبطة بالنقل الكهربائي. التفاصيل كاملة في ما يلي.

يشهد اليوم قطاع النقل الكهربائي تطوراً سريعاً في دولة الإمارات، وذلك لما توليه الدولة من أهمية كبيرة للاتجاه نحو الحلول المستدامة، خاصّةً بعد إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة فيها. ففي الواقع، يفكّر 30% من سكان الدولة باقتناء مركبة كهربائية للإسهام في عملية التحوّل الأخضر. وجاءت مشاريع مجموعة الفطيم الرائدة لترسّخ مبادرات الاستدامة، خاصةً بعد إطلاقها لشركة النقل الكهربائي، وهي الوكالة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات لحلول النقل الكهربائي.

ومن أهداف شركة الفطيم الجديدة للنقل الكهربائي تغيير نظرة الأفراد تجاه المركبات الكهربائية، وتقديم أفضل تجارب القيادة المستدامة والعصرية لهم. ولا تكتفي شركة الفطيم للنقل الكهربائي بتأمين المركبات، بل تزوّد الزبائن بمجموعة كاملة متكامة من الحلول والخدمات. ففي هذا الإطار، تمّ توقيع شراكة مع شركة سيمنز الرائدة عالمياً في القطاع التقني وذلك بهدف إنشاء محطات Charge2Moov لشحن السيارات من مختلف طرازات المركبات الكهربائية. وتأتي محطات الشحن مع ضمان يمتد لخمسة أعوام، وتشمل خدمات عديدة تبدأ من الشواحن السريعة في المحطات وصولاً إلى الوحدات الجدارية المثبتة في المنزل.

أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

في ظلّ خطة بناء منظومة كاملة متكاملة للسيارات الكهربائية في الإمارات، لم تكتفِ مجموعة الفطيم بإطلاق شركة النقل الكهربائي، بل افتتحت أيضاً أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، وهو حاصل على اعتماد معهد صناعة السيارات. ويهدف افتتاح هذا المركز إلى توفير الخبرات اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية وتقديم خدمات الدعم عالية الجودة، وذلك لكسب ثقة الزبائن ودفعهم إلى اعتماد حلول النقل الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثمار الضخم هو الأول في الشرق الأوسط، ويقدّر بملايين الدراهم، وهو يمكّن فنيي السيارات الكهربائية في المركز بالحصول على تدريب شامل من قبل مدربين معتمدين من معهد صناعة السيارات، ويغطّي التدريب كل الجوانب الكهربائية والمهارات، بدءاً من تقنيات نقل الحركة الكهربائية، ووصولاً إلى أنظمة إدارة البطاريات والتشخيص القائم على البرمجيات. وهذا التدريب يمكّن الفنيين من الحصول على شهادات معتمدة من معهد صناعة السيارات، الأمر الكفيل بمنح الزبائن الثقة والطمأنينة من حيث نوعية وجودة الخدمات المؤمنة لهم ولسياراتهم الكهربائية.

وللمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ومشاريع مجموعة الفطيم الجديدة، يرجى زيارة الموقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز