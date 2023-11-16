سحب سيارات الأجرة الآلية «كروز» من الشوارع

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقفت شركة «كروز» لسيارات الأجرة الآلية، التي تعمل دون سائق، روبوتاكسي، جميع رحلاتها على الطرق العامة في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب حادث تعرضت له واحدة من المشاة في سان فرانسيسكو.

وأعلنت شركة «كروز» التابعة لـ «جنرال موتورز» عملاق السيارات، التي تعمل في سان فرانسيسكو، والعديد من المدن الأمريكية الأخرى، الثلاثاء، أن خطوة وقف الرحلات، جاءت لاستعادة الثقة أثناء إجراء التحقيقات. وفي الحادث الذي وقع في مطلع أكتوبر الماضي، تعرضت امرأة للسحب لعدة أمتار، بسبب سيارة تسير بدون سائق، تابعة لشركة «كروز».

وكانت بداية الحادث، عندما صدمت مركبة أخرى يقودها شخص، السيدة، وألقت بها أمام السيارة الآلية. ووفقاً لتقرير الحادث، فقد توقفت سيارة الأجرة الآلية على الفور، إلا أن المرأة سقطت تحت السيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز