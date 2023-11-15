«بي إم دبليو» مزود خدمات التنقل الكهربائي لكبار الشخصيات في «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بي إم دبليو» عن اختيارها كمزود خدمات التنقل الكهربائي لكبار الشخصيات المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والذي سينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وستقدم مجموعة «بي إم دبليو» في إطار مشاركتها في المؤتمر أسطول سيارات يضم طرازات «بي إم دبليو آي 7» و«بي إم دبليو آي إكس»، و«بي إم دبليو آي إكس 5 هيدروجين»، والتي ستوضع حصرياً بمتناول المشاركين في الفعالية من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وتتميز طرازات «بي إم دبليو آي 7» الرائدة بلمساتها المبتكرة التي تحمل توقيع منطقة الشرق الأوسط وحرفية التصميم التي تتميز بها، حيث تم تصنيع مكوناتها الرئيسية باستخدام إلكترونات الطاقة الشمسية التي تنتجها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات من مصادر مستدامة، مما يساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد كبير خلال عملية الإنتاج.

كما تعكس سيارة «بي إم دبليو آي إكس» النهج الذي تتبعه مجموعة «بي إم دبليو» في التصميم الدائري، حيث تسعى إلى التوصل إلى أفضل طريقة للحفاظ على المواد ضمن دورة الإنتاج، وضمان عدم إهدار الموارد والحفاظ على قيمتها لتستخدم على المدى الطويل. فاستخدام المواد الثانوية عالية الجودة يحد بشكل كبير من البصمة الكربونية لمركباتنا.

يشار إلى أن «بي إم دبليو آي إكس 5 هيدروجين» أتمت مؤخراً وبنجاح اختبارات الطقس الحار في دولة الإمارات، وتعد مركبة خالية من الانبعاثات مناسبة للرحلات الطويلة التي يتخللها توقف قصير للتزود بالوقود. ويمكن لتكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية المزودة بها أن تشكل ركيزة أخرى ضمن سلسلة مركبات مجموعة «بي إم دبليو» المستقبلية.

وقال كريستيان باهو، المسؤول العالمي للمشاركة السياسية الخاصة لدى مجموعة «بي إم دبليو»: تتماشى رؤية رئاسة «كوب 28» مع التزام «بي إم دبليو» بالتوجه التكنولوجي واتفاق باريس للمناخ. وستقدم مجموعة «بي إم دبليو» في المؤتمر الحلول المناسبة وتناقش المتطلبات التي نعتبرها ضرورية لتسهيل التحول نحو التنقل المستدام.

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