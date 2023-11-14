«هيونداي» تبني مصنعاً لإنتاج سيارات كهربائية

المصدر: (سيؤول - د ب أ)

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نظمت شركة هيونداي موتور؛ أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، حفل وضع حجر الأساس لمصنع متخصص في صناعة السيارات الكهربائية في مجمعها الصناعي بمدينة أولسان الكورية الجنوبية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 200 ألف سيارة سنوياً، اعتباراً من عام 2026.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن استثمارات المصنع تصل إلى تريليوني وون كوري جنوبي (1.51 مليار دولار)، ويقام على مساحة 548 ألف متر مربع. وعند اكتمال بنائه ودخوله مرحلة الإنتاج، سيكون أول مصنع سيارات تقيمه هيونداي في كوريا الجنوبية منذ 29 عاماً، عندما أقامت مصنعها في أسان عام 1996.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس داخل مصنع الشركة الأكبر في أولسان، بحضور الرئيس التنفيذي إويسون شونج، وكاي دو كوم عمدة مدينة أولسان.

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