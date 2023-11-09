ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في أكتوبر

المصدر: (بكين -د ب أ)

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قفزت مبيعات السيارات في الصين خلال أكتوبر الماضي، بأكبر وتيرة لها منذ خمسة أشهر، حيث قامت شركات تصنيع السيارات بتكثيف عروضها الترويجية من أجل زيادة عمليات التسليم قبيل حلول نهاية العام.

وأظهرت بيانات صادرة عن «اتحاد سيارات الركاب الصيني»، نقلتها وكالة «بلومبرج» للأنباء، ارتفاع مبيعات السيارات بـ10.2 % بالمقارنة مع العام السابق، لتصل إلى 2.03 مليون سيارة.

ومن بين هذه السيارات، هناك 767 ألف سيارة كهربائية وهجينة، بزيادة 37.5 %. كما ارتفعت صادرات السيارات بـ 49 % حيث تم شحن 391 ألف سيارة إلى الخارج.

وعادة ما يشهد موسم الخريف - الذي يطلق عليه اسم «سبتمبر الذهبي» و«أكتوبر الفضي» - في الدولة صاحبة أكبر سوق للسيارات في العالم، زيادة في عمليات تسليم السيارات، مدفوعة بزيادة الإنتاج بعد انتهاء عطلات فصل الصيف ومحاولة شركات صناعة السيارات الوصول إلى مستهدفات المبيعات السنوية.

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