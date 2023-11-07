«دوبيزل»: نمو متسارع في الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منصة «دوبيزل» عن نمو متسارع في الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات، حيث تظهر بيانات ملكية المركبات التي جمعتها المنصة وجود زيادة مستمرة في عدد السيارات المستعملة منخفضة الانبعاثات، ما يشير إلى تحول واضح في تفضيلات المستخدمين وزيادة اهتمامهم بخيارات التنقل الأكثر استدامة، ويعكس كذلك وصول سوق السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارات إلى مرحلة أكثر نضجاً.

وأظهرت البيانات وجود ارتفاع بنسبة 28 % في طرح السيارات الكهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، وذلك مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2022. وخلال الفترة نفسها، ارتفع طرح السيارات الهجينة بنسبة 142 %، الأمر الذي يثبت تنامي الطلب على السيارات منخفضة الانبعاثات. في المقابل ارتفع طرح السيارات غير الكهربائية بنسبة 9 % فقط خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لـ «دوبيزل»، يمكن أن يُعزى النمو القوي في الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات بشكل مباشر لارتفاع أسعار الوقود، حيث يوجد ارتباط وثيق بين الطلب على هذا النوع من المركبات وبين أسعار الوقود. وعلاوة على ذلك، شهدت قدرة المستهلكين الشرائية للسيارات الكهربائية في الإمارات تحسناً ملحوظاً، وذلك مع انخفاض أسعار المركبات منخفضة الانبعاثات منذ أوائل 2022، مما جعلها في متناول الكثيرين من مختلف الفئات. كما انخفضت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة أيضاً بعد أن تم تجاوز النقص في المعروض من السيارات الكهربائية منذ النصف الثاني 2022.

وترى «دوبيزل» أن توافر محطات شحن السيارات الكهربائية على نطاق واسع في الإمارات قد دعم زخم الطلب القوي، حيث ارتفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مستواه منذ 2015، ومن المرجح أن يواصل الطلب على شراء السيارات الكهربائية النمو في ظل خطط دبي التي تستهدف زيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية بنسبة 170 % بحلول عام 2025.

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