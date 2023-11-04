«أداماس موتورز» تكشف الستار عن أقوى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «أداماس موتورز»، الوكيل الحصري لشركة سيارات «لوتس» على مستوى الإمارات والبحرين، الستار عن طراز «لوتس إليترا» الاستثنائي ذات الدفع الرباعي. جاء ذلك ضمن حفل خاص أُقيم في دبي.

وتُعد سيارة «لوتس إليترا» الجديدة كلياً والمُصنعة في بريطانيا، علامة فارقة ضمن فئة السيارات الكهربائية، حيث تُمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات، وتستهدف جيلاً جديداً من عشاق طرازات لوتس، كما تؤكد على سعي العلامة التجارية نحو الابتكار والتميز، وتعزيز التنقل الصديق للبيئة.

وقال دان بالمر، المدير الإقليمي لمجموعة «لوتس» في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «من دواعي سرورنا الإعلان عن طراز «لوتس إليترا» الجديد كلياً، والذي يُعد انعكاساً حقيقياً لهوية العلامة التجارية، وقد تم تصميمه بخبرة أكثر من 75 عاماً في عالم تطوير وهندسة السيارات الرياضية وتحويلها إلى نمط حياة استثنائي.

كما يُعد طراز «إليترا» الأعلى في فئته من حيث التكنولوجيا المتطورة والقدرات الهائلة، إضافة إلى ذلك يتميز هذا الطراز بمجموعة واسعة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع والتي لم يسبق لها مثيل في عالم صناعة السيارات».

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