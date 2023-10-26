تراجع أرباح وإيرادات مرسيدس بنز في الربع الثالث 7% إلى 3.72 مليارات يورو

المصدر: برلين - د ب أ

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تراجعت أرباح وإيرادات شركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز جروب إيه جي» في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأعلنت شركة مرسيدس بنز تراجع صافي أرباحها بنسبة 7%، لتصل إلى 3.72 مليارات يورو (92. 3 مليارات دولار) في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 4 مليارات يورو في عام 2022.

وبلغت أرباح السهم الواحد 3.44 يورو، بانخفاض 6%، مقارنة بـ 3.66 يورو في عام 2022.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 4.84 مليارات يورو، بانخفاض 7%، مقارنة بعام 2022.

وتراجعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 8%، لتصل إلى 4.92 مليارات يورو.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 1.4% لتصل إلى 37.2 مليار يورو في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 37.7 مليار يورو في عام 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض مبيعات سيارات الركاب بنسبة 5% تقريباً في هذا الربع.

وقالت الشركة: إن النتائج تم تحقيقها وسط بيئة سوق تتميز بالمنافسة السعرية الشديدة، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وبالنظر إلى التوقعات للعام المالي 2023 تتوقع الشركة أن تبقى مبيعات وإيرادات وحدات سيارات مرسيدس-بنز عند مستوى عام 2022، ومن المتوقع أن تكون مبيعات وإيرادات وحدات مرسيدس-بنز فانز للعام بأكمله أعلى بكثير من العام الماضي.

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