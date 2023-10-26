«فولكس فاجن» تضاعف أرباحها في الربع الثالث إلى 4.35 مليارات يورو

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

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أعلنت شركة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات أن أرباحها في الربع الثالث المنصرم بلغ ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن هذا الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى إهلاكات بمليارات اليورو في الربع الثالث من العام الماضي، وأوضحت «فولكس فاجن» المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أن أرباحها في الربع الثالث وصلت بعد خصم الضرائب إلى 4.35 مليارات يورو.

كانت الشركة تحملت في الفترة نفسها من العام الماضي أعباء بقيمة 1.9 مليار يورو، بسبب إنهاء تعاون في مجال برمجيات خاصة بالقيادة الذاتية، وكانت «فولكس فاجن» طرحت بالفعل في الأسبوع الماضي أرقاماً أولية عن أدائها في الربع الثالث، وجاء إعلان اليوم لتأكيد هذه الأرقام.

وارتفعت عائدات الشركة في الربع الثالث بنسبة 12%، لتصل إلى 78.8 مليار يورو، وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة تقارب 15%، لتصل إلى 4.89 مليارات يورو.

وكانت فولكس فاجن خفضت من توقعاتها الخاصة بأرباح الأعمال اليومية عن مجمل العام، لأن تأثير معاملات التحوط للمواد الخام والطاقة في هذا العام جاء سلبياً بصورة أقوى مما كان متوقعاً في البداية.

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