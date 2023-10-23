السعودية تبدأ فرض رسوم «كفاءة استهلاك الوقود» على المركبات

المصدر: الرياض - بلومبرغ

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بدأت المملكة العربية السعودية اليوم، تطبيق رسوم جديدة على المركبات ترتبط بكفاءة استهلاكها للوقود، وتتراوح بين 50 ريالاً و190 ريالاً (13.3 - 50.7 دولاراً) سنوياً، بحسب سعة المحرك أو معدل استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر).

القرار الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يهدف إلى «تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة»، وفق ما ذُكر على منصة «مركبتي» الإلكترونية، وهي منصة حكومية مخصصة لتسهيل الوصول إلى أي معلومات تتعلق بهذه الرسوم الجديدة.

في المرحلة الأولى، سيتم تطبيق هذه الرسوم على المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024. وفي المرحلة الثانية التي ستبدأ خلال عام 2024، ستشمل الرسوم جميع المركبات في المملكة. وسيتم إعفاء المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود من هذا المقابل المالي السنوي.

وبحسب منصة «مركبتي»، سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2024، والتي ستشمل جميع المركبات في المملكة، على أن تُعفى المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود من هذا المقابل المالي السنوي.

كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في أغسطس من عام 2021، تحديد المقابل المالي السنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث تضمن القرار تقسيم المركبات إلى قسمين: الأول مركبات خفيفة مصنوعة في 2016 وما يليها؛ والثاني مركبات خفيفة مصنوعة في 2015 وما قبلها والمركبات الثقيلة.

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