«جي أيه سي إمكو» تصل أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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طرحت مجموعة «قرقاش» الطراز الجديد «جي أيه سي إمكو» في الأسواق المحلية، وهي سيارة كروس أوفر عصرية ومتطورة تمنح أسلوب قيادة من المستوى العالي المستقبلي.

تتميز السيارة بمقصورة مميزة وبتصميم مستقبلي وعصري. وتتوفر بطراز واحد لا غير، كما تعمل بمحرك 4 أسطوانات توربيني، وتعدّ خياراً رائعاً لمن يبحث عن سيارة بسعر مقبول ومحرك اقتصادي ومظهر مستقبلي وشبابي.

وتأتي السيارة بناقل حركة ثنائي القابض من سبع سرعات مع محرك سعة 1.5 لتر توربيني بأربع أسطوانات يولد قوة 177 حصاناً مع 270 نيوتن متر من عزم الدوران، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كيلومتراً بنظام دفع أمامي.

كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية بتقنية «ليد» مستقبلية الشكل، وفيها مصابيح نهارية، وفي المرايا مصابيح إشارة، وفي الخلف مصباح فرامل وسطي ومصابيح خلفية ليد على شكل شفرة.

أما من حيث التصميم، فنجد أن السيارة تأتي بشبك أمامي عصري مستقبلي بتأثير نظري ثلاثي الأبعاد، ضخم يغطي المصد الأمامي الذي يأتي من لون السيارة.

وتأتي الجوانب بعجلات قياس 19 بوصة، وأقواس عجلات سوداء، ومقابض أبواب بلون السيارة، ومرايا جانبية قابلة للطي وقابلة للتعديل كهربائياً لونها أسود تضفي طابعاً رياضياً، هذا بالإضافة إلى الخطوط الشرسة الحادة على الجوانب. وفي الخلف تتميز السيارة بشكل كوبيه ديناميكي رياضي بجناح خلفي انسيابي مع فتحات تتوسطه، وباب خلفي كهربائي.

أما من حيث المقصورة فنجدها تأتي بتصميم مستقبلي ولكن بسيط تتخلله لمسات من الكروم، وفي وسطه شاشة ضخمة، ويغطي الجلد التابلوه والأبواب. والمقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائياً، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، كما تتضمن المقصورة مقوداً جلدياً متعدد الوظائف، وإضاءة محيطة، وفتحة سقف بانورامية، ومسند ذراع أمامياً وسطياً مع حاملات أكواب، ونظام تحكم تكييف أوتوماتيكياً مع فتحات تهوية قابلة للتحريك.

وتوجد في السيارة شاشة ترفيه بقياس 10.1 بوصات، ونظام عرض بمستوى الرأس، وشاشة عدادات رقمية، ونظام ملاحة، وشاحن لاسلكي، وآبل كاربلاي وبلوتوث ونظام صوتي بستة مكبرات صوتية.

أما من حيث ميزات السلامة فنجدها تتمثل في نظام فرملة تلقائية ذاتية، وهيكل قوي يحمي سلامة الركاب، و6 وسائد هوائية، ونظام منع الاصطدام، وقفل الأطفال الإلكتروني، ونظام تحكم في الفرامل من بوش، وأحزمة الأمان مع أجهزة شد الحزام، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني ،نظام المساعدة في نزول المنحدرات، ونظام المساعدة في صعود المنحدرات ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

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