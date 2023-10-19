«مرسيدس -بنز» ترسم ملامح مستقبل تكنولوجيا التنقل في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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تجسيداً لمستقبل التنقل والتكنولوجيا، تعمل شركة «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط على عرض سيارتين جديدتين خلال معرض «جيتكس جلوبال» في دبي.

السيارة الأولى هي «VISION EQXX» والتي تستعرض إمكانات التنقّل الكهربائي في العصر الرقمي والمستدام، أما السيارة الثانية فهي «VISION One-Eleven» الاختبارية، والتي تمثل مستقبل الأداء الرياضي المعزز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم المذهل.

ويعد «جيتكس جلوبال» أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة، حيث يجمع أبرز رواد الابتكار في العالم من شركات وأشخاص للارتقاء بقطاع الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. ويقام هذا الحدث السنوي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر. ويتم عرض السيارات النموذجية المبتكرة في الجناح الرسمي الخاص بشركة «اتصالات من &e»، وبالشراكة مع شركة سيارات «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط.

وباعتباره منصة تهدف إلى تحفيز التكنولوجيا والابتكار الرقمي، يعد معرض «جيتكس جلوبال» الحدث المثالي لمرسيدس-بنز لعرض سياراتها الرائدة التي تمثل قفزات نوعية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاتصال والرفاهية العصرية.

وقال هايكو غونتر، نائب الرئيس ومدير المبيعات وخدمات العملاء وتطوير الأعمال في «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط: نحن في «مرسيدس-بنز» نركز على التكنولوجيا الرائدة لإنتاج السيارات الأكثر جاذبيةً في العالم. وتعد «VISION EQXX» أكثر من مجرد سيارة عرض، فهي تمثل برنامجاً تكنولوجياً لتسريع وتيرة التحوّل إلى التنقّل الكهربائي من خلال تعزيز الكفاءة ومدى القيادة. أما «VISION One-Eleven» فتتميز بتصميم استثنائي إبداعي، وتعمل على دفع حدود الابتكار والتكنولوجيا. ونحن فخورون بتقديم هذه السيارات النموذجية في معرض جيتكس بالشراكة مع «اتصالات من &e» لإلهام الزوار وإعطائهم لمحة للشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل التنقّل والتكنولوجيا.

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