«تويوتا» تستدعي 48 ألف سيارة «كورولا وأكوا» جراء مشاكل في ضخ الوقود وأحزمة المقاعد

المصدر: طوكيو - د ب أ

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دعت شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات عملاءها إلى السعي لإصلاح بعض طرز كورولا وأكوا.

وقد تؤثر مضخات الوقود المعيبة على سيارات «كورولا وكورولا سبورت وكورولا تورينج وسي-اتش أر»، التي أنتجت بين 2018 و2020، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وجرى تركيب عمود خطأ في أحزمة المقاعد في طرز مختلفة من «أكوا»، التي أنتجت بين يناير ومارس العام الجاري،

ومن المحتمل أن الأحزمة قد تتمدد بشكل مبالغ فيه عند الاصطدام الشديد، كما تم استدعاء نحو 1500 شاحنة هجينة صنعت بين 2011 و 2022 جراء مشاكل في تغيير السرعة.

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