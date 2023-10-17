طريقة جديدة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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توصّل باحثون إلى طريقة جديدة ومجدية لإعادة تدوير المعادن من بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة، باستخدام حمض الأكساليك، وهو حمض عضوي في النباتات.

الطريقة التي توصّل إليها الباحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا السويدية، تسمح باستعادة 100% من الألمنيوم و98% من الليثيوم في بطاريات السيارات الكهربائية، مع تقليل فقدان المواد الخام القيمة مثل النيكل والكوبالت والمنجنيز؛ ما يلغي الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية باهظة الثمن، أو ضارّة.

وتنبع أهمية هذه الطريقة في عدم التوصل حتى اليوم، لظروف مناسبة تماماً لفصل الليثيوم باستخدام حمض الأكساليك، والألمنيوم، وخاصّة أنَّ جميع البطاريات تحتوي على الألمنيوم، فالعالم بحاجة لإزالتها من دون فقدان المعادن الأخرى، كالنيكل والكوبالت والمنجنيز، وتسمح هذه الطريقة المبتكرة بتقديم بدائل جديدة لإعادة التدوير، والإسهام في حلِّ المشكلات التي تعوق التنمية.

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