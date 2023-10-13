«تويوتا» تطور تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية مع «إيدميتسو كوسان»

المصدر: (طوكيو - أ ب)

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وافقت شركة «تويوتا»؛ أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أمس، على العمل مع أكبر شركة لمصافي النفط في اليابان «إيدميتسو كوسان»، بشأن تكنولوجيا الإنتاج الضخم لبطاريات الحالة الصلبة، التي يتوقع أن تكون عنصراً رئيساً في السيارات الكهربائية المستقبلية.

هذه الصفقة خطوة مهمة لـ«تويوتا»، التي وعدت بتسريع عروض السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات واللحاق بالركب بعد أن تخلفت عن منافسيها، مثل تسلا موتورز وبي واي دي الصينية. تتخلف «تويوتا» بسبب نجاحها في السيارات الهجينة، مثل بريوس، والمجهزة بمحركات تعمل بالبنزين وأخرى بالبطارية.

وذكرت «تويوتا»، وشركة «إيدميتسو»، التي تمتلك تقنيات في المواد، إنهما تهدفان لتسويق ناجح لبطاريات الحالة الصلبة بالكامل في عام 2027 أو 2028، ثم عملية إنتاج ضخمة على نطاق واسع. يشيع الآن استخدام بطاريات أيونات الليثيوم، ومكوناتها سائلة، لكنها عرضة للحرائق، أما بطاريات الحالة الصلبة فهي أكثر استقراراً، وقوة.

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