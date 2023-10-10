تراجع مبيعات السيارة مرسيدس إس فائقة الفخامة

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسديس بنز جروب تراجع مبيعات سياراتها فائقة الفخامة مثل مرسيدس إس خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يمثل ضربة لاستراتيجية الشركة القائمة على التركيز على قطاع السيارات باهظة الثمن، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتراجعت مبيعات سيارات مرسيدس الفارهة خلال الربع الثالث بنسبة 11% سنويا إلى 9ر69 ألف سيارة، في حين تراجعت المبيعات العالمية للسيارة مرسيدس إس بنسبة 18% فيما تراجعت المبيعات في الصين أكبر أسواق السيارة على مستوى العالم بنسبة 12% خلال الربع الثالث.

يأتي ذلك في حين وجهت مرسيدس تحت قيادة رئيسها التنفيذي الحالي أولا كالينيوس أغلب مواردها نحو تطوير وإنتاج السيارات فائقة الفخامة بما فيها السيارة مايباخ وأيه.إم.جي وجي فاجن. وقلصت الشركة إنتاجها من السيارات الأقل سعرا مثل مرسيدس ايه.

من ناحيته قال توم نارايان المحلل الاقتصادي في شركة آر.بي.سي كابيتال ماركتس إنه يرى أن تقديرات مرسيدس لإجمالي أرباحها خلال العام الحالي ككل يمكن أن تكون مرتفعة جدا، إذا لم تحقق سياراتها الأغلى ثمنا المبيعات المأمولة.

وأضاف أن هناك دليلا على تحول العملاء عن السيارات الأعلى سعرا بالفعل، لكن من المبكر القول بذلك بشكل حاسم.

ومن المقرر أن تعلن مرسيدس نتائجها للربع الثالث من العام الحالي يوم 26 أكتوبر الحالي.

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