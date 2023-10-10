«بي إم دبليو» تبيع 1.836 مليون سيارة في 9 شهور بارتفاع 5%

المصدر: ميونخ - (د ب أ)

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ارتفعت مبيعات شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات في الربع الثالث من العام الجاري.

فقد أعلنت الشركة في مقرها بمدينة ميونخ أن المبيعات ارتفعت بنسبة 5.8% إلى نحو 622 ألف سيارة في الربع الثالث على أساس سنوي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت المبيعات بنسبة 5.1% إلى 1.836 مليون سيارة على أساس سنوي.

وتشهد الشركة ارتفاعاً في الطلبات. وعلى الرغم من بعض العوائق في سلاسل التوريد، تمكنت الشركة من تسليم المزيد من السيارات مقارنة بالعام السابق. وكانت النماذج الفاخرة باهظة الثمن والسيارات الكهربائية بالكامل هي محركات نمو المبيعات في الشركة. وارتفعت تسليمات السيارات الكهربائية من علامتي «بي إم دبليو» و«ميني» بنسبة 80% إلى 94 ألف سيارة في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 15% من إجمالي مبيعات الشركة في العام الحالي.

وفي الصين انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 2% تقريباً إلى حوالي 210 آلاف سيارة في الربع الثالث. وفي المقابل ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 13 % تقريباً لتصل إلى 221 ألفاً و500 سيارة. وفي الولايات المتحدة ارتفعت المبيعات بنسبة 8 % لتصل إلى 92 ألف سيارة.

وقال مدير التسويق بيتر نوتا: «بوجه عام نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا للنمو لعام 2023»، مضيفاً إنه بعد الانخفاض الطفيف في أرقام المبيعات في الربع الأول من هذا العام، سارت الأمور بشكل أفضل مرة أخرى في الربع الثاني.

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