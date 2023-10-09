إضراب «عمال السيارات الأمريكية» يدخل أسبوعه الرابع

المصدر: (شيكاغو - وكالات)

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ترأس شون فاين رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) وغيره من القادة العماليين مسيرة أول من أمس في شيكاغو للحفاظ على دعم أعضاء النقابة للإضراب ضد شركات صناعة السيارات في ديترويت الذي دخل الآن أسبوعه الرابع.

وصور رئيس UAW شون فاين، الإضراب على أنه لحظة محورية للعمالة المنظمة وجزء من حرب تضع العمال ضد «طبقة المليارديرات وجشع الشركات».

ولم يقدم فاين تفاصيل جديدة بشأن المحادثات أو ما إذا كانت ستستمر. وقالت ناطقة باسم شركة ستيلانتيس، التي تمتلك العلامات التجارية جيب ورام ودودج، إنه لا يوجد شيء لتحديثه.

وأعلنت النقابة عن تحقيق انفراجة الجمعة الماضي، عندما وافقت جنرال موتورز على وضع العمال في مصانع بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة تحت العقد الوطني لـ UAW. وفي ليلة الجمعة، كررت فورد تصريحها السابق بأن المصانع لم يتم بناؤها بعد، وعندما يتم ذلك، سيقرر العمال ما إذا كانوا سينضمون إلى النقابة.

بدأ الإضراب 15 سبتمبر الماضي في ثلاثة مصانع تجميع، واحد تديره كل شركة، وامتد منذ ذلك الحين إلى مراكز قطع غيار جنرال موتورز وستيلانتس ومصنع آخر لشركة فورد ومصنع آخر لشركة جنرال موتورز. ولم تعلن UAW عن أهداف جديدة يوم الجمعة، مشيرة إلى التقدم المحرز في المحادثات.

يسعى UAW إلى زيادة الأجور بـ 36 % على مدى أربع سنوات ومزايا أخرى. وتقول النقابة إن شركة فورد عرضت زيادة في الأجور بـ 23 % على مدى أربع سنوات، مع زيادة في الأجور لشركة جنرال موتورز وستيلانتس نحو 20 %.

وانضم إلى فاين في مسيرة أول من أمس عمدة شيكاغو براندون جونسون وزعماء نقابة المعلمين في شيكاغو ورابطة المضيفين وKMU، أكبر نقابة عمالية في الفلبين.

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