دبي تحتضن أكبر صالة عرض مستقلة لوكيل ماكلارين في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماكلارين دبي، الوكيل وشريك التجزئة الرسمي لشركة ماكلارين أوتوموتيف في إمارة دبي وأكبر وكيل مستقل لسيارات ماكلارين في العالم، عن الافتتاح الرسمي لأكبر صالة ماكلارين مستقلة في العالم. وتتخذ الصالة الجديدة المميزة موقعاً رئيسياً على شارع الشيخ زايد، ضمن مجمع ماكلارين دبي الذي يضم أكبر مركز خدمة مخصص لماكلارين على مستوى العالم، والذي تم افتتاحه عام 2022.

وتعزّز الصالة الجديدة المتطورة التي تشغّلها ماكلارين دبي، ممثلة بشركة Performance Tuning L.L.C، وهي جزء من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، حضور ماكلارين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف، حفل الافتتاح الكبير إلى جانب أكثر من 200 من العملاء وكبار الشخصيات الذين استمتعوا بالكشف الإقليمي عن سيارة ماكلارين 750S الجديدة المذهلة. وتخلّل الحفل الذي أقيم في وسط دبي عرض ضوئي مبهر أضاء السماء وكان من الممكن رؤيته على بعد أميال من صالة العرض الجديدة. كما شهدت الفعالية المميزة الكشف عن سيارة ماكلارين 750S الجديدة المذهلة، بالإضافة إلى عرض سيارات ماكلارين الشهيرة ومن بينها ماكلارين P1، وماكلارين Senna، وSpeedtail، و765LT.

وفي هذا الإطار، قال مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: «أتوجّه بالتهنئة إلى فريق ماكلارين دبي على إطلاق صالة العرض الجديدة المذهلة. تعتبر دبي أكبر أسواق ماكلارين في دولة الإمارات، ويشكّل هذا الافتتاح التاريخي محطة مهمة في مسيرة نموّ ماكلارين العالمي، كما أنها تعزز حضورنا في المنطقة. وستسهم هذه المنشأة الجديدة في توفير تجربة ملكية لا تضاهى لعشاق ماكلارين في دولة الإمارات العربية المتّحدة تتجاوز مجرّد اقتناء واحدة من أرقى السيارات الخارقة في العالم، حيث سنتيح لهم المشاركة في رسم ملامح تاريخ ماكلارين في المنطقة.»

من جهته، قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: «نفخر بإطلاق أكبر صالة عرض ماكلارين في العالم هنا في دبي. فهذه المنشأة الجديدة تؤكد التزامنا بنجاح ماكلارين في دبي والإمارات الشمالية، وبالجمع بين الأداء الملفت والتميز الهندسي اللذين تشتهر بهما سيارات ماكلارين الخارقة. كما نلتزم بتوفير تجربة ملكية استثنائية للعملاء وبمواصلة تجاوز توقعاتهم دائماً.»

وتبلغ مساحة صالة مكلارين الجديدة 950 متراً مربعاً، وتضم منطقة عرض ضخمة لمختلف السيارات. وبالإضافة إلى صالة عرض السيارات وأكشاك خدمة العملاء، تشمل منشأة ماكلارين دبي الجديدة استوديو لعمليات ماكلارين الخاصة حيث يمكن للعملاء تخصيص سياراتهم الجديدة بطرق لا تحصى.

وتضاف هذه المنشأة إلى مركز الخدمة الحالي في دبي الذي تم افتتاحه في مايو 2022 ويمتد على مساحة تفوق الـ3400 متر مربع. يضم المركز ستة مناطق عمل، ويديره فريق متخصص من المهندسين المتدربين الذين يتمتعون بخبرة أكثر من 40 عاماً في ماكلارين. كما أنه يستوعب 150 مركبة شهرياً وهو قادر على مواكبة النموّ المستدام لعلامة ماكلارين التجارية في سوق دولة الإمارات المهم.

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