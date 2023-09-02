«رولز رويس» تكشف عن «لا روز نوار»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت رولز رويس عن «لا روز نوار»؛ إحدى سيارات كوتشبيلد الأكثر تقدماً.

وقال أليكس إينيس، رئيس قسم التصميم في كوتشبيلد لدى رولز رويس موتور كارز: «استوحيت «لا روز نوار» من شكل وردة الباكارا السوداء المخملية التي تعبق بأريج قوي وتنمو في فرنسا. تنبض بتلات هذه الوردة باللون الرمّاني الداكن الذي يبدو أسود في الفيء، ويتحوّل إلى لون أحمر متلألئ حالما يلامسه نور الشمس.

وقد شكّل هذان اللونان معاً درجات الألوان التي ارتكزت عليها السيارة، بحيث أطلقت على اللون الأحمر تسمية «True Love»، أي الحب الحقيقي، في إشارة إلى النفحة الرومانسية التي أراد العميلان إضفاءها على هذه السيارة. أما اللون الأغمق، فقد أطلقت عليه تسمية «Mystery»، أي الغموض، المستوحاة من طبيعة الوردة الغامضة التي يبدو وكأنّها تُغيّر لونها عندما ننظر إليها من زوايا مختلفة.

ويحاكي هذا العمل الفني المعقّد بتلات الوردة المتساقطة، إذ تم ابتكاره باستخدام 1603 قطعة من مثلثات فينير خشبية سوداء، فهو يمتدّ من اللوحة الخلفية مروراً بالأبواب ووصولاً إلى اللوحة الأمامية الكبيرة، ويتألّف من 1070 قطعة متماثلة تماماً، تتخلّلها 533 قطعة حمراء غير متماثلة ترمز إلى بتلات الورد.

كما طُلي الهيكل الخارجي بلون «True Love» الأحمر اللامع، الذي يبدو وكأنّه يغيّر لونه بحسب زاوية الرؤية، أسوة بوردة الباكارا السوداء. وبهدف تحقيق هذا الاختلاف اللوني الغني، دأب خبراء طلي الأسطح على تطوير تقنية طلاء جديدة تماماً تطلّب إتقانها 150 محاولة.

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