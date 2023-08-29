الارتفاع الصاروخي لـ«فين فاست».. تهديد حقيقي لـ«تسلا» و«تويوتا»

المصدر: متابعة - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطت القيمة السوقية لشركة «فين فاست» الفيتنامية للسيارات الكهربائية حاجز 190 مليار دولار، وذلك بعد إدراجها في البورصة الأمريكية يوم 15 أغسطس، لتحلق أسهم الشركة منذ إدراجها وخلال 10 أيام فقط بنحو 688 %.

وحلت شركة السيارات الكهربائية «فين فاست» في المركز الثالث بقائمة شركات السيارات الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، بعد تسلا نحو «800 مليار دولار» وتويوتا نحو «300 مليار دولار».

لكن شركة «فين فاست» تخطت في الوقت نفسه قيمة 3 شركات سيارات معاً مجتمعة، وهي فولكس واجن (67.2 مليار دولار)، وبي إم دبليو (66.3 مليار دولار)، وفورد (47.6 مليار دولار).

وللمقارنة، فإن شركة «تسلا» الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، استغرقت أكثر من 3600 جلسة تداول للوصول إلى هذا الرقم، في حين تطلب الأمر من شركة «إنفيديا» ذات الشهرة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أكثر من 7700 جلسة تداول.

وبوصول القيمة السوقية للشركة 190 مليار دولار، مقارنة بتقييمات تبلغ 111 مليار دولار لـ«غولدمان»، و137 ملياراً لشركة «بوينغ»، وهذه القيمة تجعلها أكبر من نصف الشركات المدرجة على «مؤشر داو جونز» الصناعي، بل وتعادل 10 أضعاف حجم شركة «والغرينز بوتس أليانس» الأمريكية، وتتجاوز القيمة السوقية لشركات من أمثال «غولدمان ساكس غروب» و«بوينغ».

أغنى رجل في فيتنام

وأضافت الأسهم المرتفعة لـ«فين فاست» حوالي 39 مليار دولار إلى ثروة رئيس ومؤسس الشركة، فام نهات فونج، الذي يعد بالفعل أغنى رجل في فيتنام.

وتظهر الإيداعات التنظيمية أن فونج يسيطر على 99 % من أسهم الشركة القائمة، معظمها من خلال أكبر تكتل في فيتنام لشركة «فين جروب جي إس سي»، وهذا يحد من عدد الأسهم المتاحة للمستثمرين الآخرين للتداول، ما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

وقال بيل روسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوتو موبيليتي» ومقرها شنجهاي: «يستمر المستثمرون في الاعتقاد بأن المستقبل للسيارات الكهربائية، وأن دول شرق آسيا منخفضة التكلفة ستظهر كمنافس كبير للولايات المتحدة».

وأضاف: «الأسواق تعتقد أنه بالنظر إلى الخريطة، فإن فيتنام وليس الصين، هي من ستكون الدولة ذات السبق». وبدلاً من بيع الأسهم التقليدية، تم طرح فين فاست للاكتتاب العام عبر الاندماج مع شركة شيك على بياض، ما تسبب في تعزيز تقييمها بشدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز