«شانجان سي إس 95» تصل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة الاتحاد للسيارات الموزع الحصري لسيارات شانجان في الإمارات الستار عن سيارة شانجان سي إس 95 طراز 2024، ذات السبعة مقاعد.

وتحتوي السي إس 95 على محرك Bluecore 2.0 T، بقوة دفع هائلة تتخطى 233 حصاناً وعزم دوران بقوة 390 نيوتن.

وتم العمل على إضافة بعض اللمسات إلى التصميم الخارجي الجديد شملت: زيادة في الأضواء، العجلات، العتبات الجانبية وشبكة أمامية مميزة وهو ما يزيد من جمال وفخامة تصميم السي إس 95. إضافة إلى نظام الطلاء الجديد ثنائي اللون، مع سقف أسود وعمود C أبيض.

وقالت شابنام زماني، المدير التسويقي بالاتحاد للسيارات «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكشف الستار عن سيارة سي إس 95 طراز 2024 لأول مرة في الإمارات، وهي السيارة التي حتماً ستغير قواعد اللعبة في مشهد السيارات، وذلك بفضل ما تحتويه من مزايا استثنائية، حيث تجمع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بين الفخامة والأداء المُبهر وبراعة التصميم إضافة إلى التكنولوجيا المتطورة».

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