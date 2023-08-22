75 ألف ضحية لاختراق بيانات «تسلا»

المصدر: برلين - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة «تسلا» إن خرقاً هائلاً للبيانات في الشركة، نتيجة ما سمته «مخالفات داخلية»، سرّب المعلومات الشخصية لأكثر من 75 ألف شخص.

وأوردت صحيفة «هاندلشبلات» الألمانية في مايو الماضي، أن «تسلا تعرضت لخرق هائل يكشف كل شيء، من المعلومات الشخصية للموظفين السابقين والحاليين إلى شكاوى العملاء في شأن سياراتهم».

وقالت الصحيفة إنها أمضت شهوراً في فحص البيانات التي باتت تعرف إعلامياً بـ«ملفات تسلا» التي تضمنت أكثر من 23 ألف ملف تخص الفترة من سنة 2015 وحتى سنة 2022.

وبعد شهور من الضجة، أوضحت تسلا في إشعار تمت مشاركته مع المحامي العام، أن «ملفات تسلا» تحتوي على 100 غيغابايت من البيانات السرية، والتي تضمنت أسماء الموظفين ومعلومات الاتصال مثل العناوين وأرقام الهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني.

وتضمنت البيانات المسربة أيضاً نحو 2400 شكوى من العملاء في شأن مشكلات التسارع الفجائي لسيارات تسلا، و1500 شكوى أخرى عن مشكلات الكبح، ومن ذلك 383 حالة «كبح وهمي». وكان رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك جزءاً من التسريب أيضاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز