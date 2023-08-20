فولكس واجن تعيّن ماتياس تزيغلر في منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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عيّنت شركة فولكس واجن ماتياس تزيغلر في منصب المدير التنفيذي لعملياتها في الشرق الأوسط والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً إقليمياً لها.

وسيتولى ماتياس مسؤولية الإشراف على علامة فولكس واجن في ثماني دول في الشرق الأوسط.

ويتمتع ماتياس بخبرة كبيرة في قطاع السيارات، حيث انضم إلى فولكس واجن منذ العام 2006 وتولى العديد من المناصب الرئيسية في قطاع المبيعات في الشركة.

وكان ماتياس مسؤولاً في فولفسبورج، الموطن الأصلي للشركة، عن الإشراف على علامة فولكس واجن التجارية في أسواق منطقة أسيا والمحيط الهادئ بما فيها أستراليا ونيوزيلاندا وكوريا واليابان.

ويعود ماتياس من جديد إلى دبي وفولكس واجن الشرق الأوسط بعد أن تواجد فيها في العام 2006 لاستكمال مشروع مدته ثلاثة أشهر في دبي، وذلك بعد افتتاح أودي فولكس واجن الشرق الأوسط في العام 2005.b

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