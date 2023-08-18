مرسيدس تستدعي 230 ألف سيارة في الصين

المصدر: هونغ كونغ - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مذكرة تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين بأن شركة مرسيدس بنز الألمانية سوف تستدعي 231 ألفاً و249 سيارة أنتجت في الصين أو صُدرت إليها في الفترة ما بين سنتي 2021 و2022 بسبب مشكلات فنية تتعلق بمضخة الوقود.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تحتوي بعض السيارات التي استدعتها الشركة على مكونات مضخات وقود لا تتماشى ومعايير الخامات، ويمكن أن تسبب احتكاكاً ومقاومة متزايدين ضد الغلاف الخارجي للمضخات.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي العيب إلى تعطل مضخة الوقود وتوقف السيارة، ما يشكل تهديداً للسلامة، بحسب المذكرة.

وسوف تستدعى الشركة ما مجموعة 90 ألفاً و280 سيارة مستوردة، ومن ذلك الفئات سي وايه وجي، بدءاً من أكتوبر. وسوف تستدعي مجموعتين أخريين بمجمل 140 ألفاً و969 سيارة صنعت في الصين، بدءاً من سبتمبر وديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز