«تسلا» تطرح سيارات أرخص بـ10 آلاف دولار

المصدر: (واشنطن - بلومبرج)

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طرحت شركة «تسلا» إصدارين بمواصفات أقل من سياراتها الكهربائية الأقل شعبية من طرازَي «S» و«X» في الولايات المتحدة وكندا، إذ خفضت سعر الوحدات الجديدة بنحو 10 آلاف دولار للسيارة الواحدة مع احتدام المنافسة.

الطرازات الأرخص ستكون ذات نطاق أقل وتسارع أبطأ قليلاً مقارنة بنظيراتها الأساسية. ويبلغ سعر سيارة «ستاندرد رينج» موديل «S» السيدان نحو 78,490 دولاراً، فيما تبلغ تكلفة سيارة الدفع الرباعي موديل «X» ذات المواصفات الأقل 88,490 دولاراً، وفقاً للموقع الرسمي للشركة.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، إن تسلا قد تواصل خفض أسعار سياراتها إذا استمرت أسعار الفائدة الأمريكية في الارتفاع، وأظهر استعداده للتضحية بمزيد من هوامش الأرباح مقابل تعزيز الإنتاج والمبيعات.

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