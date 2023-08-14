«تويوتا» تقرر سحب 170 ألف شاحنة «تندرا»

المصدر: طوكيو - البيان

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أعلنت تويوتا، سحب ما يقرب من 170 ألف شاحنة «تندرا» و«تندرا الهجينة» طراز 2022 و2023، في أكبر عملية استدعاء تنفذها الشركة خلال العام الجاري.

وأرجعت «تويوتا» عمليات الاستدعاء لوجود عيب في أنبوب الوقود البلاستيكي، والذي قد يحتك بالفرامل ويحدث تسرباً للوقود ما قد يتسبب في نشوب حريق حال تصادف وجود مصدر للاشتعال.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أصحاب السيارات المتضررة سيستبدلون الأنبوب مجاناً، وأن الشركة ستعمل على إتاحة قطع الغيار، موضحة أن وكلاء تويوتا سيقومون بتركيب مواد واقية ومشابك على أنبوب الوقود دون أي تكلفة على العملاء.

ومن المقرر أن تخطر الشركة مالكي المركبات الذين تأثروا بهذا العيب بحلول أوائل أكتوبر.

الاستدعاء السابع

يشار إلى أن عملية السحب الأخيرة تمثل الاستدعاء السابع الذي يشمل طراز تندرا 2022 و2023.

وتضمنت عمليات الاستدعاء السابقة مشكلات تتعلق بنظام فرامل الانتظار الإلكتروني، وعدم ثبات صامولات محور العجلات، وعيوب في برمجة كاميرا الرؤية الخلفية للسيارة.

وخلال مارس الماضي استدعت «تويوتا» نحو 130 ألف سيارة تندرا 2022 و2023 بسبب عيب فني في غطاء صندوق الشاحنة الذي يمكن أن ينفصل عن السيارة، ما يزيد خطر التصادم.

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