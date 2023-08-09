منتجات لصناعة السيارات من «بروج» و«بورياليس» من مواد معاد تدويرها

المصدر: (أبوظبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كل من شركة بروج بي ال سي؛ إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة بورياليس؛ إحدى أكبر شركات تصنيع البوليفينات، عن إطلاق منتجين مستدامين جديدين من البوليميرات المخصصة لقطاع صناعة السيارات، وذلك تماشياً مع التزام الشركتين بالاستدامة.

وتحتوي هذه المنتجات على مواد معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 70%، وتعد أول منتجات مستدامة من نوعها يتم تطويرها في وحدة تصنيع البوليميرات المركبة التابعة لشركة بروج في شنغهاي، الصين، والحاصلة على شهادة الآيزو ISO 14067 المتعلقة بتقييم البصمة الكربونية.

وقال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي في «بروج»: «يعزز إطلاقنا لأحدث منتجاتنا التزامنا القوي بتطبيق مبدأ الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال استخدامنا لمواد معاد تدويرها وتطويرنا لمنتجات ذات انبعاثات كربونية منخفضة نساهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري من خلال نتائج ملموسة».

ومنذ افتتاح وحدة تصنيع البوليميرات المركبة في عام 2010، تعمل «بروج» على تطوير مركبات عالية الجودة لتطبيقات قطاع السيارات، ودعم عملائها في قطاع صناعة السيارات لإجراء اختبارات الجودة. وقد تم تجهيز الوحدة بأحدث المختبرات والمعدات الحديثة لتطوير المنتجات الجديدة. وحققت الوحدة نمواً في طاقتها الإنتاجية بنسبة 80%، حيث بدأت إنتاجها الأولي بطاقة سنوية بلغت 50.000 طن ثم ما لبثت أن ارتفعت لتصل الآن إلى 90.000 طن سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز